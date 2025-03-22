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09:36, 22 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали самую большую угрозу миру на Украине

Журналист Боуз: Больше всего миру на Украине угрожает Европа, а не Россия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Больше всего миру на Украине угрожает Европа, а не Россия. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Не Россия, и не Китай, а разжигатели войны в Евросоюзе», — подчеркнул журналист.

Боуз прокомментировал статью издания The Financial Times (FT) о планах стран Европейского союза (ЕС) о планах перевооружения в течение 5-10 лет. Он назвал политиков ЕС угрозой мирному урегулированию из-за критики решения президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине.

Ранее Боуз прокомментировал подрыв Украиной газоизмерительной станции «Суджа». Он подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя доверять.

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