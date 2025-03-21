Журналист Боуз о подрыве Украиной станции «Суджа»: Зеленскому нельзя доверять

Ирландский журналист Чей Боуз после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нельзя доверять. Комментарий на эту тему он опубликовал в соцсети X.

«Тот, кто верит, что украинская диктатура собирается следовать условиям [мирной] сделки, которая должна привести к выборам [на Украине], крупно ошибается», — написал западный журналист.

Ранее в Минобороны России назвали подрыв станции украинскими войсками провокацией, которая направлена на дискредитацию мирных инициатив по конфликту. В ведомстве уточнили, что подрыв был осуществлен в ночь на 21 марта около 00:20 по московскому времени.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после удара ВСУ по станции заявил, что Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. По его словам, произошедшее показывает, что украинским властям нельзя доверять.