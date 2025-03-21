Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:15, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Западный журналист прокомментировал подрыв Украиной станции «Суджа»

Журналист Боуз о подрыве Украиной станции «Суджа»: Зеленскому нельзя доверять
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @BowesChay

Ирландский журналист Чей Боуз после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нельзя доверять. Комментарий на эту тему он опубликовал в соцсети X.

«Тот, кто верит, что украинская диктатура собирается следовать условиям [мирной] сделки, которая должна привести к выборам [на Украине], крупно ошибается», — написал западный журналист.

Ранее в Минобороны России назвали подрыв станции украинскими войсками провокацией, которая направлена на дискредитацию мирных инициатив по конфликту. В ведомстве уточнили, что подрыв был осуществлен в ночь на 21 марта около 00:20 по московскому времени.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после удара ВСУ по станции заявил, что Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. По его словам, произошедшее показывает, что украинским властям нельзя доверять.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ

    Посольство России прокомментировало ситуацию с пропавшим на Филиппинах соотечественником

    Военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

    Соседов заявил о необходимости вернуть деньги зрителям за скандальное выступление Глюкозы

    Люди в форме ворвались в отель российского города и задержали 12 человек

    COVID-19 официально оставили в прошлом

    В МИД сравнили число пленных солдат России и Украины

    Забор Польши на границе с Белоруссией стал угрозой для уникального природного комплекса

    Курс рубля назвали сравнительно стабильным

    Таскавшая детей по полу воспитательница российского детсада признала вину и раскаялась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше