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06:53, 22 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе предостерегли Россию от серьезной ошибки

L'AntiDiplomatico: Освобождение Одессы крайне важно для выполнения задач СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобождение Одессы должно быть центральной стратегической целью России. Такую точку зрения высказал бразильский аналитик Лукас Лейроз в статье для итальянской газеты L'AntiDiplomatico.

Он подчеркнул, что город является символом неспособности украинских властей защитить своих граждан и имеет решающее историческое значение в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам автора, освобождение Одессы было бы «решающими шагом на пути к искоренению националистического экстремизма на постсоветском пространстве», а также помогло бы восстановить достоинство жертв.

«Неспособность сосредоточиться на Одессе стала бы серьезной ошибкой, которая поставила бы под угрозу не только военные цели России», — предупредил он.

Ранее стало известно, что в Киеве обеспокоены возможной поддержкой США вхождения Одессы в состав России. По данным The New York Times, в Белом Доме оставят России право сохранить Крым «безусловно».

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