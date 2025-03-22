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11:44, 22 марта 2025Экономика

На Землю обрушится мощная магнитная буря

Ученый Богачев: Мощная магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье
Александра Качан (Редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В воскресенье, 23 марта, на Землю обрушится мощная магнитная буря. Об этом россиян предупредил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

Буря станет последствием вспышки на Солнце, которая направила к планете облако плазмы. Отмечается, что показатели скорости и массы выброса оказались рекордными в этом году. Предполагается, что вспышка вывела из равновесия находившийся рядом крупный протуберанец, который и был выброшен к Земле.

Масса ударит по планете между 3:00 и 6:00 по московскому времени в воскресенье. «Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января», — рассказал Богачев.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин оценил влияние магнитных бурь на людей. По его словам, магнитные бури могут быть особенно опасны для граждан с хроническими заболеваниями сердца, головы, сосудов, легких, печени и почек.

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