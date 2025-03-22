Над участниками протеста в Стамбуле распылили газ

Над митингующими в поддержку мэра Стамбула распылили газ

Над участниками акции протеста, пришедшими в парк Сарачхане для поддержки задержанного стамбульского мэра Стамбула Экрема Имамоглу, распылили газ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Над толпой стоит дымка, периодически клубы похожего на дым вещества расходятся со стороны мечети Шехзаде, граничащей с парком.

Митингующие чихают и кашляют, а в перерывах между выкрикиваниями и выступлениями участников акции протеста обсуждают, что происходит и что это за газ. Многие присутствующие стоят в медицинских масках, балаклавах, а также шарфах.

Ранее сообщалось, что полицейские доставили задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия, где он дал показания перед прокурором. До этого политик, считавшийся главным политическим противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опроверг обвинения в связях с курдскими террористами. Кроме того, Имаммоглу заявил, что сам факт его задержания нарушает нормы демократического процесса в Турции.

Накануне сообщалось, что в Стамбуле десятки тысяч людей вышли на митинг в связи с арестом мэра города. Протестующие собрались у здания мэрии.