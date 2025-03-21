В Стамбуле на акцию протеста вышли десятки тысяч человек

AP: В Стамбуле десятки тысяч протестующих направились к зданию мэрии

В Стамбуле десятки тысяч людей вышли на митинг в связи с арестом мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Протестующие собрались у здания мэрии. По данным агентства, митинг проходит мирно, однако полиция применила перцовый баллончик и слезоточивый газ против демонстрантов. Для разгона протестующих в столице Турции Анкаре, а также в прибрежном городе Измир были использованы водометы.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Это стало причиной массовых протестов в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия протестующих, назвав их незаконными и недемократичными. В свою очередь, сам градоначальник отверг все обвинения.