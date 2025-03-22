Нидерланды выделят Украине миллионы евро для помощи в энергетике

Нидерланды выделят Украине 65 миллионов евро для помощи в энергетике

Нидерланды в скором времени выделят в фонд поддержки энергетики Украины еще 65 миллионов евро. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

Уточняется, что замминистра энергетики Украины Роман Андарак созвонился с членом правительства Нидерландов Эрикой Шолтен. Он проговорил с ней вопрос о дальнейшей помощи Нидерландов в энергосекторе и поблагодарил за выделение 65 миллионов евро.

Андарак заявил, что это важный для Киева вклад со стороны королевства. Все это, по его словам, поможет в ремонте предприятий и подготовке к отопительному сезону. Также замминистра энергетики указал, что стабильное снабжение энергией является условием дальнейшего развития экономики, критической инфраструктуры и разных сфер жизни в стране.

В ответ Шолтен сказала, что энергетика остается одним из основных приоритетов для Нидерландов. В том числе в качестве вопроса помощи Украине.

В начале марта министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина и Франция заключили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры. По ее словам, соглашение усилит энергетический потенциал городов, направлено на модернизацию устаревшей системы и диверсификацию источников энергии.