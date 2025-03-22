Одному виду автомобилей предрекли популярность весной

ТАСС: Подержанные авто по цене до 1 млн рублей станут самыми популярными весной

Подержанные автомобили стоимость до миллиона рублей станут самыми популярными в России весной 2025 года. Такой прогноз дали эксперты ТАСС.

Согласно прогнозам ГК «Автоспеццентр», продажи автомобилей весной могут просесть на 40 процентов в годовом выражении. По словам генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, востребованность недорогих авто с пробегом в данной ситуации связана с более стабильным ценообразованием в сегменте и отсутствием неоправданных ожиданий.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также заявил, что доля продаж новых авто в процентном отношении к 2024 году просядет сильнее, чем у поддержанных. «Тренды в продажах машин с пробегом будут похожи на кривые спроса и предложений в сегменте новых автомобилей», — добавил директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Ранее генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий связал падение продаж автомобилей в России с высокой ключевой ставкой и продолжительным укреплением рубля.