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12:05, 21 марта 2025Экономика

Падение продаж машин в России объяснили

Аналитик Слуцкий: Высокая ставка и укрепление рубля снизили продажи авто в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На заметное падение продаж новых автомобилей в России оказали влияние два ключевых фактора — жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) руководства Центробанка и продолжительное укрепление рубля. Об этом заявил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, его слова приводит «Автостат».

На фоне затяжного ослабления доллара, который массово используется при оплате импорта, россияне стали активнее ждать от дилерских центров и официальных дистрибьютеров дополнительных скидок. Однако самым главным фактором, способствующим падению продаж машин, по мнению Слуцкого, стали последовательные действия регулятора по охлаждению потребительского рынка. «Эти факторы не помогли рынку набрать обороты», — резюмировал эксперт.

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Жесткая ДКП Центробанка привела к существенному падению объемов автокредитования. По итогам февраля российские банки выдали гражданам в общей сложности 62,3 тысячи автозаймов на сумму в 76,7 миллиарда рублей. Достигнутый результат оказался минимальным за последние несколько лет. В годовом выражении число подобных займов в стране сократились в полтора раза, а средний чек — на 15 процентов, до 1,2 миллиона.

На этом фоне резко снизились объемы реализации новых автомобилей. За последний зимний месяц продажи легковушек в РФ сократились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Отрицательная динамика, согласно прогнозам аналитиков, будет сохраняться на внутреннем рынке в течение всего 2025 года. По их оценкам, за 12 месяцев реализация просядет в среднем на 10-25 процентов. Помимо рекордно высокой ключевой ставки этому будет способствовать повышение утилизационного сбора.

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