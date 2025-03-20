Выдачи автокредитов в России рухнули

ОКБ: Суммарный объем выданных в феврале автозаймов в РФ упал до 76,7 млрд рублей

По итогам февраля 2025 года суммарный объем выданных россиянам автокредитов упал до минимума за последние несколько лет и сократился примерно до 77 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За последний зимний месяц банки выдали россиянам в общей сложности 62,3 тысячи автозаймов на сумму в 76,7 миллиарда рублей, уточнили эксперты. В годовом выражении выдачи сократились в полтора раза, пояснили в Скоринг бюро. Вместе с этим заметно упал и средний чек по такого рода займам — на 15 процентов, до 1,2 миллиона рублей, рассказали в ОКБ. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и усиление регулирования рынка со стороны федеральных властей.

В свою очередь, полная стоимость автокредитов (ПСК) снижается в России четвертый месяц подряд, ее средний показатель в феврале достиг 23,5 процента. ПСК включает в себя процентную ставку по кредиту, а также все дополнительные затраты заемщика (страховку и возможные комиссии). Средний срок автокредитов к концу зимы упал до пяти лет и четырех месяцев. Суммарная переплата при таких условиях, отмечают аналитики, составляет примерно 800 тысяч рублей, или порядка 70 процентов от изначальной стоимости автомобиля.

По итогам февраля продажи новых автомобилей в России снизились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Аналитики прогнозируют сохранение отрицательной динамики в течение всего 2025 года. Согласно их ожиданиям, суммарные объемы реализации новых легковушек в стране за 12 месяцев упадут на 10-25 процентов. Подобной динамике, отмечают эксперты, будет способствовать в том числе рекордно высокая ключевая ставка, которая в настоящее время продолжает находиться на уровне в 21 процент годовых. Последнее обстоятельство, считают они, должно заметно охладить кредитный пыл россиян.