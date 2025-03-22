В России отреагировали на сообщения о возможной отправке Китаем миротворцев на Украину

Депутат Чепа: В вопросе отправки миротворцев Китаю больше доверия, чем ЕС

В вопросе отправки миротворцев на Украину Китаю больше доверия, чем Европе, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщения об изучении КНР вопроса о размещении войск на украинской территории.

«Скорее всего, это один из возможных вариантов в случае договоренности о вводе какого-то контингента. Но я абсолютно уверен, что с европейцами в тех условиях, в которых они хотят, нечего обсуждать. Китайской стороне больше доверия, чем европейским структурам», — прокомментировал Чепа.

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Китай обсуждает со странами Европейского союза (ЕС) отправку миротворцев на Украину. Источник подчеркнул, что китайские дипломаты прощупывали этот вопрос в Брюсселе.

Собеседники Die Welt заявили в преддверии саммита «коалиции желающих» по отправке войск на Украину в Париже о якобы возможной отправке китайских миротворцев на Украину. Евродипломаты предположили, что подобное действие со стороны Пекина может повлиять на согласие России разместить иностранные войска на украинской территории. При этом в ЕС оценивают вопрос как «деликатный».

