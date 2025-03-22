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11:53, 22 марта 2025Мир

Стало известно о якобы возможной отправке Китаем миротворцев на Украину

Welt: Китай предположительно обсуждает с ЕС отправку миротворцев на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Китай предположительно обсуждает со странами Европейского союза (ЕС) отправку миротворцев на Украину. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на европейских дипломатов.

«Китайские дипломаты в Брюсселе прощупывали вопрос о том, будет ли такой шаг мыслимым и, возможно, даже желательным с точки зрения Европы», — подчеркнули источники.

Собеседники Die Welt заявили в преддверии саммита «коалиции желающих» по отправке войск на Украину в Париже о якобы возможной отправке китайских миротворцев на Украину. Евродипломаты предположили, что подобное действие со стороны Пекина может повлиять на согласие России разместить иностранные войска на украинской территории. При этом в ЕС оценивают вопрос как «деликатный».

Ранее в ЕС нашли замену отправке войск на Украину. Одним из ключевых противников идеи стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая выступает против отправки войск на Украину.

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