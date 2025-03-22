Папа Римский разучился говорить

Кардинал Фернандес: Папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить

Папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить после лечения. Об этом агентству Reuters сообщил кардинал Виктор Мануэль Фернандес.

«У Папы Римского все хорошо, но кислородная терапия высушивает все. Ему нужно заново учиться говорить, но в целом его физическое состояние такое же, как и раньше», — сказал священнослужитель.

Он также опроверг информацию о том, что понтифик собирается отречься от престола.

Ранее Ватикан опубликовал первую фотографию Папы Римского Франциска в больнице с тех пор, как он был госпитализирован в феврале с двусторонней пневмонией. Фотография была сделана, когда Папа Римский вместе с другими священниками совершал мессу в часовне.