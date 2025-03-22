Пентагон решил разобраться с делом Маска с помощью детектора лжи

Bloomberg: Пентагон проводит с помощью полиграфа расследование о визите Маска

Пентагон начал расследование, проводимое с помощью полиграфа, с помощью которого будет установлено происхождение утечек информации о визите американского миллиардера Илона Маска в оборонное ведомство. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В ответ на обвинения, связанные с недавним визитом Маска в Пентагон, руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер призвал провести расследование "несанкционированного раскрытия" информации, касающейся национальной безопасности», — отмечается в материале агентства.

В частности, речь идет об утечках информации, согласно которым Маск посетил Минобороны США и ознакомился с планами гипотетической войны США с Китаем и возможными вариантами стратегии Вашингтона. Данный факт вызвал особо острую реакцию среди ряда американских политиков из-за того, что предприниматель называл Тайвань частью КНР и призывал остров к воссоединению с материковым Китаем.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что Пентагон ознакомит Маска с планами США на случай войны с Китаем. При этом представители американского военного ведомства и президент США Дональд Трамп опровергли информацию о том, что на встрече будут обсуждаться военные планы в отношении Китая.