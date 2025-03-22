Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:54, 22 марта 2025Мир

Пентагон решил разобраться с делом Маска с помощью детектора лжи

Bloomberg: Пентагон проводит с помощью полиграфа расследование о визите Маска
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Iurii Chornysh / Shutterstock / Fotodom

Пентагон начал расследование, проводимое с помощью полиграфа, с помощью которого будет установлено происхождение утечек информации о визите американского миллиардера Илона Маска в оборонное ведомство. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В ответ на обвинения, связанные с недавним визитом Маска в Пентагон, руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер призвал провести расследование "несанкционированного раскрытия" информации, касающейся национальной безопасности», — отмечается в материале агентства.

В частности, речь идет об утечках информации, согласно которым Маск посетил Минобороны США и ознакомился с планами гипотетической войны США с Китаем и возможными вариантами стратегии Вашингтона. Данный факт вызвал особо острую реакцию среди ряда американских политиков из-за того, что предприниматель называл Тайвань частью КНР и призывал остров к воссоединению с материковым Китаем.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что Пентагон ознакомит Маска с планами США на случай войны с Китаем. При этом представители американского военного ведомства и президент США Дональд Трамп опровергли информацию о том, что на встрече будут обсуждаться военные планы в отношении Китая.

    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об эвакуации тел украинских военных из Курской области

    Британию накрыла эпидемия одной болезни

    В Москве прохожая спасла пенсионерку от мошенников

    Папу Римского выпишут из больницы в воскресенье

    В России отреагировали на ужесточение погранрежима Прибалтикой

    Полиция доставила мэра Стамбула во Дворец правосудия

    Хоккеист ЦСКА Каменев сделал заявление после отстранения за допинг

    В ХАМАС рассказали об обсуждении американского плана по Газе

    Пентагон решил разобраться с делом Маска с помощью детектора лжи

    Россиянка назвала пять рассмешивших ее блюд в Египте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше