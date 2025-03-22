Петербургский фитнес-клуб объяснил введение дресс-кода для клиенток

Петербургский фитнес-клуб Fitness Plaza назвал недопустимым ношение бикини

Фитнес-клуб Fitness Plaza прокомментировал запрет на ношение женщинами бикини в бассейне. В разговоре с РБК администрация клуба заявила, что, согласно правилам комплекса, посетительницам запрещено носить купальники, оголяющие части тела.

В Fitness Plaza подчеркнули, что их бассейн предназначен в первую очередь для спортивного плавания. Клиентам разрешено использовать «раздельные, открытые и закрытые» купальники, не нарушающие требования СанПин. Кроме того, в клубе указали, что среди посетителей есть и дети, поэтому купальники также должны соответствовать нормам «о морально-нравственном развитии несовершеннолетних».

«Разрешенные и допустимые правилами клуба купальные костюмы, исключают возможность случайного оголения различных частей тела посетителей», — отметили в администрации.

Ранее стало известно, что Fitness Plaza пригрозили уголовным делом. Причиной послужил запрет на ношение бикини в бассейне, а также рекомендация использовать буркини — мусульманскую одежду для плавания.