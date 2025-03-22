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05:06, 22 марта 2025Ценности

В Петербурге фитнес-клубу пригрозили делом из-за рекомендации буркини вместо бикини

В Петербурге фитнес-клубу пригрозили делом из-за запрета на бикини
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jens Buttner / dpa / Global Look Press

В Санкт-Петербурге фитнес-клубу Fitness Plaza пригрозили уголовным делом из-за запрета на ношение женщинами бикини в бассейне, а также из-за рекомендации использовать буркини — мусульманскую одежду для плавания. Об этом сообщает ТАСС.

Как указано в предоставленном правоохранителями документе, генеральному директору компании сделали предостережение «о недопустимости нарушения требований федерального законодательства в сфере межнациональных отношений». Отмечается, что подобные запреты могут привести к «социальной напряженности».

«Установление в светском государстве ограничений на использование плавательной одежды определенного вида и рекомендаций использования буркини создает условия для нарушения прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от национальности и отношения к религии, что недопустимо», — указано в документе.

Ранее посетительницам фитнес-клуба в Санкт-Петербурге запретили носить откровенные бикини в бассейне. Посетители возмутились дресс-кодом и направили жалобу в Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

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