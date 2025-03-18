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17:15, 18 марта 2025Ценности

Россиянкам запретили носить откровенные бикини в бассейне фитнес-клуба

Откровенные женские бикини запретили в бассейне Fitness Plaza в Санкт-Петербурге
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Посетительницам фитнес-клуба в Санкт-Петербурге запретили носить откровенные бикини в бассейне. Об этом порталу NevaToday рассказала клиентка зала.

Россиянка обратила внимание, что в фитнес-клубе Fitness Plaza ввели дресс-код для желающих поплавать в бассейне. На плакате, который расположили в душевой, указали запрещенные для женщин модели купальников. Выяснилось, что клиентам разрешено находиться в бассейне в слипах, хипстерах, бразильяно, монокини, танкини, слитные закрытые купальники, костюмы с шортами и рукавами или буркини.

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При этом под запретом в Fitness Plaza оказались стринги, раздельные купальники с юбкой, бикини, микрокини и бандо — лифы без бретелей. Отмечается, что в случае нарушения правил дежурный тренер имеет право выгнать посетительницу из бассейна.

Руководство клуба никак не комментировали дресс-код и публикацию NevaToday.

UPD: Посетители клуба возмутились дресс-кодом и направили жалобу в Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге, заявили 360.ru. Журналистам подтвердили, что жалоба действительно была зарегистрирована.

В то же время пресс-служба Fitness Plaza объяснила новые правила общепринятыми нормами дресс-кода в зоне бассейна и частым нахождением в нем детей. «Излишняя откровенность может вызвать дискомфорт у других клиентов, а также протест родителей юных посетителей против условий посещения клуба», — говорится в обращении к клиентам.

В июне 2022 года во Франции женщинам запретили носить мусульманские купальники — буркини — в бассейнах. В суде отметили, что упомянутое изменение политики было направлено только на «удовлетворение религиозных требований», которые противоречат общему для всех правилу носить купальные костюмы близко к телу из соображений гигиены и безопасности.

Вот это да!
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