Певец Сергей Жуков захотел запатентовать фразу из своей песни

Shot: Сергей Жуков захотел запатентовать фразу «18 мне уже» из своей песни

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков захотел запатентовать фразу «18 мне уже» из своей песни. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как отмечается в источнике, эту строчку сейчас пишут на футболках, шариках, пивных кружках. Многие компании используют ее для рекламы товаров для вечеринок, посвященных совершеннолетию.

По данным канала, певец подал заявку в Роспатент от ООО «Руки вверх». Организация имеет уже 11 товарных знаков, в их числе снеки «Жуковские вкусности», «Жуковский чай» и другие.

Пока неизвестно, будет ли Жуков выпускать какие-либо товары под новым брендом.

Ранее Сергей Жуков решил заняться мясопереработкой. Связанная с музыкантом компания планирует запустить производство продукции по технологии су-вид.