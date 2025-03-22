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11:38, 22 марта 2025Культура

Певец Сергей Жуков захотел запатентовать фразу из своей песни

Shot: Сергей Жуков захотел запатентовать фразу «18 мне уже» из своей песни
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков захотел запатентовать фразу «18 мне уже» из своей песни. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как отмечается в источнике, эту строчку сейчас пишут на футболках, шариках, пивных кружках. Многие компании используют ее для рекламы товаров для вечеринок, посвященных совершеннолетию.

По данным канала, певец подал заявку в Роспатент от ООО «Руки вверх». Организация имеет уже 11 товарных знаков, в их числе снеки «Жуковские вкусности», «Жуковский чай» и другие.

Пока неизвестно, будет ли Жуков выпускать какие-либо товары под новым брендом.

Ранее Сергей Жуков решил заняться мясопереработкой. Связанная с музыкантом компания планирует запустить производство продукции по технологии су-вид.

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