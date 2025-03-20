Лидер «Руки вверх!» займется мясопереработкой

«Ъ»: Сергей Жуков займется производством мяса и деликатесов по технологии су-вид

Солист и лидер популярной музыкальной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков решил заняться мясопереработкой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Связанная с музыкантом компания планирует запустить производство мясной продукции по технологии су-вид в Подмосковье. Речь идет о способе приготовления пищи в вакууме при относительно низких температурах. На первом этапе продукт упаковывается в вакуумный пакет при помощи специального прибора, а затем его помещают в водяную баню, где блюдо готовится при температуре 55-85 градусов Цельсия.

Собеседники газеты уточнили, что нынешняя попытка Жукова войти в этот бизнес уже вторая. До этого музыкант занимался поставками сырого мяса в рестораны, однако пять лет назад эта компания закрылась. Теперь лидер «Руки вверх!» намерен запустить собственное производство мясной продукции и деликатесов из курицы, индейки и говядины по вышеуказанной технологии. Один из источников пояснил, что новое предприятие откроется в течение нескольких месяцев в Лосино-Петровском. Ежедневная мощность производства составит 3 тонны продукции.

За всю профессиональную карьеру в российском шоу-бизнесе музыкант заработал достаточно денежных средств, чтобы активно вкладываться в непрофильные для себя производства. За одни только предновогодние корпоративы в конце 2024-го, по словам промоутера Сергея Лаврова, Жуков мог получить в общей сложности рекордные полмиллиарда рублей. За последнее время гонорар известного певца вырос с 150 тысяч евро (15,8 миллиона рублей) до 200 тысяч евро (21 миллион рублей) за выступление.