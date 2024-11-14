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16:14, 14 ноября 2024Культура

Сергей Жуков заработает на новогодних корпоративах рекордные полмиллиарда рублей

KP.RU: Сергей Жуков заработает на новогодних корпоративах полмиллиарда рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

На фоне приближающихся новогодних праздников и корпоративов российские звезды подняли цены на свои выступления в два раза. Некоторые из них пользуются такой популярностью, что их заработок может оказаться рекордным. Об этом сообщил в беседе с KP.RU известный промоутер Сергей Лавров.

«Главный король корпоративов — Сергей Жуков и его группа "Руки вверх!". У них не только корпоративы, они Дворцы спорта регулярно собирают», — отметил он.

По его словам, месяц назад директор Жукова сообщил, что у исполнителя расписаны все новогодние выступления с 20 декабря по 31 января включительно, всего 20 заказчиков. При этом гонорар российского певца вырос со 150 тысяч евро (15,8 миллиона рублей) до 200 тысяч евро (21 миллион рублей) за выступление. Получается, резюмировал Лавров, Жуков заработает на елках около полумиллиарда рублей. «Для российских артистов это сродни рекорду. Так много давно никто не заколачивал», — добавил промоутер.

По его словам, выросли гонорары и у других артистов. Лолита подняла цену за выступление с трех миллионов рублей до шести. У артистки, подчеркнул Лавров, много работы, ее хвалят заказчики, а каждое ее выступление — маленький спектакль. Тем временем Анна Асти готова спеть на новогоднем мероприятии за 15 миллионов рублей, а Наташа Королева — за 10 миллионов. При этом ранее исполнительница песни «Желтые тюльпаны» выступала за три миллиона и даже за миллион.

Из ведущих набирает популярность Стас Ярушин. Его гонорар составляет миллион рублей. В цене вырос певец Шура, у которого все расписано на новогодние праздники. Ему готовы готовы платить 3-3,5 миллиона рублей. Также востребованы Николай Басков, который цену (100 тысяч евро или 10,5 миллиона рублей) не повышал.

Кроме того, неожиданно стал популярен Прохор Шаляпин, поющий русские народные песни и веселящий гостей. «И Прохора накануне Нового года рвут на части. Он удачно сменил имидж, стал записывать ролики, в которых смеется над самим собой», — добавил Лавров. После видеозаписей артиста, ставших вирусными в соцсетях, у артиста наблюдается всплеск заказов.

Меньше заказов стало у Глюк’оZа, МакSим и певицы Мари Краймбрери. Последняя наняла директора, у которого «звездная болезнь» и с которым «трудно договариваться».

Ранее стали известны расценки звезд на новогодние корпоративы. Отмечается, что в последние две недели года гонорары главных певцов и певиц страны могут вырасти до 12 миллионов рублей. Среди них Григорий Лепс, SHAMAN, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Баста, Леонид Агутин, Сергей Жуков, Анна Асти, «Иванушки International», Филипп Киркоров, Николай Басков.

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