Стали известны расценки звезд на новогодние корпоративы

Гонорары российских звезд на новогодние корпоративы выросли в среднем на 20 %

Российские артисты на новогодних корпоративах в 2024 году заработают в среднем на 20 процентов больше, чем в прошлом. Об этом сообщает KP.RU.

По информации источника, уже с первой пятницы декабря артисты начнут завышать гонорары. Сообщается, что у большинства топовых артистов наблюдается динамичное ценообразование: чем выше загруженность, тем выше гонорар, плюс ценник зависит от места и условий проведения мероприятия. Средний гонорар топового артиста начинается от трех миллионов рублей и достигает десяти миллионов.

В последние две недели года гонорары главных певцов и певиц страны могут вырасти до 12 миллионов рублей. Среди них Григорий Лепс, SHAMAN, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Баста, Леонид Агутин, Сергей Жуков, Анна Асти, «Иванушки International», Филипп Киркоров, Николай Басков.

Чуть ниже цены на выступления Димы Билана, Сергея Лазарева, Валерии, Евы Польны, Jony, Зиверт, Любови Успенской, Сосо Павлиашвили, групп «Дискотека Авария», «Мираж», «UMA2RMAN». У них одно выступление от 45 до 60 минут в новогодние праздники будет стоить до пяти миллионов.

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