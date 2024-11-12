В России раскрыли зарплату Деда Мороза в 2024 году

«Зарплата.ру»: оклад новогодних артистов в России составит 20-200 тысяч рублей

В грядущие праздники зарплатная вилка новогодних артистов в России, включая тех, кто будет исполнять роль Деда Мороза, составит 20-200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга вакансий, проведенного аналитиками исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». С итогами ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты подчеркнули, что речь идет только о вакансиях новогодних артистов, размещенных на вышеуказанном сервисе. По итогам исследования выяснилось, что зарплаты в этом сегменте зависят от ряда факторов, включая количество отработанных смен и возможность работать в новогоднюю ночь.

Одни из самых больших окладов подобным артистам предлагают в Москве. Например, за исполнение ролей армянского, грузинского, азербайджанского и татарского Деда Мороза аниматору могут предложить зарплату до 200 тысяч рублей. При этом сотруднику предстоит участвовать в праздничных мероприятиях и в выездах на дом с середины декабря до начала января.

В регионах размер предлагаемых окладов традиционно ниже. Так, в Уфе за исполнение ролей Деда Мороза и Снегурочки артистам готовы платить до 60 тысяч рублей. В свою очередь, в Казани оклад танцующего Деда Мороза составит до 20 тысяч рублей. В то же время актеру, готовому работать в Москве и Московской области в паре со Снегурочкой, предлагают зарплату до 100 тысяч рублей. При этом кандидат должен быть готов выйти на работу в новогоднюю ночь.

В прошлые новогодние праздники подобным артистам российские работодатели были готовы платить меньше. Средняя зарплатная вилка аниматоров в РФ тогда составила 35-150 тысяч рублей. При этом в некоторых вакансиях в Москве артистам пришлось выходить на смены на протяжении почти месяца — с 15 декабря по 9 января. В то же время в Уфе подобным соискателям в 2023 году предлагали оклад до 70 тысяч рублей за работу с 22 декабря по 31 декабря включительно.

