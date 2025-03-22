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07:16, 22 марта 2025Россия

Раскрыто состояние раненого командира отряда спецназа «Ахмат»

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид вышел на связь после ранения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид вышел на связь после полученного ранения. Его видеообращение размещено в Telegram-канале подразделения.

Боец рассказал, что после ранения ему оказали первую помощь, после чего он воссоединился с отрядом. «Со спокойной душой я выехал, немного припухший, правда. Главное, нет переломов», — заявил он.

Также Аид пошутил, что у него в голове появилась «вольфрамовая начинка», которая будет помогать ему думать. Судя по этому утверждению, военный был легко ранен либо кассетным боеприпасом, у которого в качестве поражающих элемементов применяются вольфрамовые шарики, либо осколком бронебойного снаряда с сердечником из этого металла.

О ранении Аида накануне сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Для него это, я не знаю даже, какое ранение. Все нормально, ничего сверхъестественного», — заверил он.

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