Рогов: Согласие Зеленского на выборы означает предоставление ему гарантий

Согласие президента Украины Владимира Зеленского на проведение в стране выборов означает предоставление ему гарантий после ухода с должности. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Велика вероятность, что Зеленский получит какие-то гарантии и "золотой парашют" за то, что уступит власть условному Залужному или кому-то еще», — подчеркнул общественный деятель.

Рогов прокомментировал высказывание спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и раскрыл мотивацию Зеленского согласиться с требованиями Белого дома. По его мнению, Киев согласился на выборы, так как «зашел в тупик». Общественный деятель подчеркнул, что проведение выборов до окончательного урегулирования конфликта на Украине является еще более худшим вариантом для украинского президента.

Ранее Уиткофф рассказал о согласии Киева на выборы президента. Таким образом, по утверждению спецпосланника Трампа, украинское руководство изменило свою позицию касательно выборов.