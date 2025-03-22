Сигнал Путину и подарок для Трампа. О чем еще спецпосланник президента США Уиткофф рассказал по итогам поездок в Россию и Украину?

Уиткофф заявил о сигнале от Трампа Путину о желании восстановить отношения

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал о желании Трампа восстановить отношения. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

После того как он донес это до Кремля, Путин «послал сигналы», что это тот же путь, по которому он хочет двигаться, отметил Уиткофф. Также дипломат назвал «чрезвычайно любезным» со стороны Путина готовность принять его в России.

Он анонсировал, что личная встреча президентов может состояться в ближайшие несколько месяцев. Уиткофф отметил, что в ходе его встречи с Путиным в Кремле российский лидер пожаловался на то, что он три с половиной года не говорил с бывшим американским лидером Джо Байденом. Карлсон назвал эту ситуацию «сумасшествием», с чем согласился и Уиткофф.

Говоря о личных отношениях двух президентов, Уиткофф поделился, что Путин передал американскому лидеру его портрет от ведущего российского художника. Во время встречи президент РФ передал картину и попросил отвезти ее домой Трампу, и глава Белого дома был «по-настоящему тронут». Кроме того, Путин рассказал Уиткоффу, что молился за Трампа после покушения на него. «Он пошел в местную церковь, встретился со своим священником и молился. Не потому, что он был президентом или мог стать президентом США, а потому, что он был его другом, и он молился за своего друга», — раскрыл он.

Уиткофф рассказал о согласии Киева на выборы президента

Власти Украины согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы, заявил Уиткофф.

Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут Стив Уиткофф спецпосланник президента США

Таким образом, по утверждению Уиткоффа, в Киеве изменили свою позицию касательно выборов. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что всенародное голосование должно пройти только после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом. При этом он отметил, что сместить его будет непросто, и допустил повторное выдвижение своей кандидатуры.

В феврале Трамп заявил, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Украинский лидер не согласился с Трампом, отметив, что его реальный рейтинг достигает практически 70 процентов.

Уиткофф обозначил «центральный вопрос» конфликта на Украине

По заявлению Уиткоффа, «центральным вопросом» конфликта на Украине является статус вошедших в состав России новых регионов, а также их признание международным сообществом и Киевом. Он отметил, что Вашингтон ведет «очень позитивное» обсуждение с Москвой по данному вопросу.

Крым, Донбасс... Они русскоговорящие. Там были референдумы и подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российской юрисдикцией. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта Стив Уиткофф спецпосланник президента США

Еще одним изменением для Киева Уиткофф счел то, что Офис президента Украины «в значительной степени» признал отсутствие в НАТО места для республики. «Зеленский и его правая рука Андрей Ермак поняли, что Украина не станет членом альянса. Если будет мирное соглашение, Украина не сможет быть в НАТО. Я думаю, это уже принято», — сказал он. При этом вопрос о том, сможет ли Киев рассчитывать на аналог пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, не являясь при этом участником альянса, остается открытым, добавил Уиткофф.

Также спецпосланник оценил условия, выставленные Россией для окончательного прекращения огня на Украине. «Есть условия ... это сложное дело», — коротко ответил он Карлсону.

Рассуждая о переговорном процессе по прекращению огня, Уиткофф назвал сроки остановки боевых действий в Черном море. По его словам, соответствующее соглашение может вступить в силу в течение следующей недели. «Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это важно. На самом деле очень важно», — резюмировал он.