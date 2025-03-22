Уиткофф назвал возможные сроки встречи Путина и Трампа

Уиткофф: Встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие месяцы

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев. Такие сроки встречи лидеров государств назвал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Уиткофф также назвал «чрезвычайно любезным» со стороны Путина готовность принять его в России. До этого спецпосланник Трампа рассказал, что его встреча с российским президентом была позитивной и продлилась 3-4 часа.

Ранее Уиткофф назвал Трампа и Путина великими лидерами. «Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира, — это то, что нужно», — сказал он.