Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:38, 22 марта 2025Мир

Уиткофф назвал возможные сроки встречи Путина и Трампа

Уиткофф: Встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие месяцы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может состояться в ближайшие несколько месяцев. Такие сроки встречи лидеров государств назвал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Уиткофф также назвал «чрезвычайно любезным» со стороны Путина готовность принять его в России. До этого спецпосланник Трампа рассказал, что его встреча с российским президентом была позитивной и продлилась 3-4 часа.

Ранее Уиткофф назвал Трампа и Путина великими лидерами. «Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира, — это то, что нужно», — сказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа заявил о согласии властей Украины на выборы

    Россиянин сломал девушке позвоночник за выгул собак без намордников

    Депутат предупредил о летней индексации тарифов ЖКХ

    Уиткофф назвал возможные сроки встречи Путина и Трампа

    Спецпосланник Трампа назвал «центральный вопрос» конфликта на Украине

    Марочко сообщил о давлении российских военных на ВСУ в Харьковской области

    Спецпосланник Трампа оценил вероятность нападения России на Европу

    В Ростовской области обломки беспилотника упали на дорогу

    Спецпосланник Трампа оценил условия России для прекращения огня на Украине

    Уиткофф рассказал о мольбах Путина за Трампа после покушения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше