Уиткофф назвал Трампа и Путина великими лидерами

Спецпосланник Уиткофф назвал Путина и Трампа двумя великими лидерами

Два великих лидера объединились ради блага человечества. Об этом в эфире канала Fox News сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, комментируя телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном развиваются в позитивном ключе. Спецпосланник выразил мнение, что это приведет к долгосрочному миру и процветанию в регионе. «Два лидера, работающие вместе над другими вопросами ради улучшения мира, — это то, что нужно», — подчеркнул Уиткофф [цитата по ТАСС].

Ранее Стивен Уиткофф раскрыл подробности о перемирии на Украине. Он уточнил, что детали соглашения о прекращении огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье, 23 марта, в Джидде. При этом из слов Уиткоффа неясно, планируется ли участие Киева.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Беседа продолжалась более двух часов. Главы России и США обменялись мнениями о прекращении конфликта на Украине, а также выразили заинтересованность в нормализации отношений двух стран.