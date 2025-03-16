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16:32, 16 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал позитивной встречу с Путиным

Уиткофф рассказал, что встреча с Путиным была позитивной и продлилась 3-4 часа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leah Millis / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал позитивной встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

«Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной», — рассказал Уиткофф.

Он добавил, что описал бы разговор, как «дискуссию, основанную на решениях» конфликта на Украине.

Ранее Уиткофф заявил, что Трамп ожидает разрешения конфликта на Украине в течение недель. По его словам, он обсуждал в субботу и в воскресенье итоги своего визита в Россию с Трампом.

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