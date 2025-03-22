Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:08, 22 марта 2025Мир

Уиткофф раскрыл реакцию Путина на сигнал Трампа о желании восстановить отношения

Уиткофф: Путин ответил на сигнал Трампа о желании восстановить отношения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал, что передал российскому лидеру Владимиру Путину сигнал о желании Трампа восстановить отношения. Он высказался о реакции Путина на это в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт. Это было послание, которое я послал», — сообщил он.

Как утверждает Уиткофф, после того как он донес до президента РФ послание Трампа, Путин «послал сигналы», что это тот путь, по которому он также хочет идти.

Ранее спецпосланник американского президента поведал, что Путин передал Трампу портрет от ведущего российского художника. Он отметил, что глава Белого дома был «по-настоящему тронут».

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа заявил о согласии властей Украины на выборы

    В Германии заявили о крахе фон дер Ляйен

    Умер легендарный чемпион по боксу

    На Украине рассказали о мародерстве ВСУ в Константиновке

    Уиткофф раскрыл реакцию Путина на сигнал Трампа о желании восстановить отношения

    В Петербурге фитнес-клубу пригрозили делом из-за рекомендации буркини вместо бикини

    Уиткофф рассказал о подарке Путина для Трампа

    В ЕС подняли вопрос о влиянии США на европейские СМИ через программу USAID

    Испытания китайского танка с шестью стволами сняли на фото

    В Британии выступили против идеи отправки войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше