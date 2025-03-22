Уиткофф раскрыл реакцию Путина на сигнал Трампа о желании восстановить отношения

Уиткофф: Путин ответил на сигнал Трампа о желании восстановить отношения

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал, что передал российскому лидеру Владимиру Путину сигнал о желании Трампа восстановить отношения. Он высказался о реакции Путина на это в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт. Это было послание, которое я послал», — сообщил он.

Как утверждает Уиткофф, после того как он донес до президента РФ послание Трампа, Путин «послал сигналы», что это тот путь, по которому он также хочет идти.

Ранее спецпосланник американского президента поведал, что Путин передал Трампу портрет от ведущего российского художника. Он отметил, что глава Белого дома был «по-настоящему тронут».