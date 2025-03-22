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05:03, 22 марта 2025Мир

Уиткофф рассказал о подарке Путина для Трампа

Уиткофф: Путин передал Трампу его портрет от ведущего российского художника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент РФ Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу его портрет от ведущего российского художника. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он рассказал, что во время встречи российский лидер передал ему картину и попросил отвезти ее домой Трампу. Уиткофф добавил, что именно так и сделал. Он отметил, что глава Белого дома был «по-настоящему тронут».

Также Уиткофф назвал возможные сроки встречи Путина и Трампа. По его словам, это может произойти в ближайшие несколько месяцев. До этого спецпосланник Трампа сообщил, что его встреча с российским президентом была позитивной и продлилась 3-4 часа.

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