Уиткофф рассказал о подарке Путина для Трампа

Уиткофф: Путин передал Трампу его портрет от ведущего российского художника

Президент РФ Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу его портрет от ведущего российского художника. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он рассказал, что во время встречи российский лидер передал ему картину и попросил отвезти ее домой Трампу. Уиткофф добавил, что именно так и сделал. Он отметил, что глава Белого дома был «по-настоящему тронут».

Также Уиткофф назвал возможные сроки встречи Путина и Трампа. По его словам, это может произойти в ближайшие несколько месяцев. До этого спецпосланник Трампа сообщил, что его встреча с российским президентом была позитивной и продлилась 3-4 часа.