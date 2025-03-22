Спецпосланник Трампа назвал сроки прекращения боевых действий в Черном море

Уиткофф: Прекращение боев в Черном море может наступить на следующей неделе

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал сроки прекращения боевых действий в Черном море. Соглашение об остановке боев может вступить в силу в течение следующей недели, рассказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это важно. На самом деле очень важно», — отметил он.

Уиткофф также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву не суждено стать членом Североатлантического альянса.

Помимо этого, власти Украины согласились с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы, рассказал спецпосланник Трампа во время интервью.