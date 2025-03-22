Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:55, 22 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал сроки прекращения боевых действий в Черном море

Уиткофф: Прекращение боев в Черном море может наступить на следующей неделе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал сроки прекращения боевых действий в Черном море. Соглашение об остановке боев может вступить в силу в течение следующей недели, рассказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это важно. На самом деле очень важно», — отметил он.

Уиткофф также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву не суждено стать членом Североатлантического альянса.

Помимо этого, власти Украины согласились с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы, рассказал спецпосланник Трампа во время интервью.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа заявил о согласии властей Украины на выборы

    Марочко сообщил о давлении российских военных на ВСУ в Харьковской области

    Спецпосланник Трампа оценил вероятность нападения России на Европу

    В Ростовской области обломки беспилотника упали на дорогу

    Спецпосланник Трампа оценил условия России для прекращения огня на Украине

    Уиткофф рассказал о мольбах Путина за Трампа после покушения

    Спецпосланник Трампа назвал сроки прекращения боевых действий в Черном море

    Спецпосланник Трампа рассказал о признании Зеленского о НАТО

    Трамп высказался о введенных против России санкциях

    Трампа предупредили о плане Европы против США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше