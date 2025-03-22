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02:53, 22 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа заявил о согласии властей Украины на выборы

Уиткофф: Власти Украины согласны с необходимостью проведения выборов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Власти Украины согласны с тем, что в стране необходимо провести президентские выборы. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — сказал Уиткофф.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что президентские выборы должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом. При этом он отметил, что сместить его будет непросто, и допустил свое участие в выборах.

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