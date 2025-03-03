Зеленский допустил свое участие в выборах президента Украины

Зеленский заявил, что сменить его будет непросто, и допустил участие в выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сместить его будет непросто, и допустил свое участие в выборах главы государства. Об этом сообщает Sky News.

«Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия [в них]. А это будет немного сложнее», — заявил президент Украины.

Зеленский сейчас находится с визитом в Великобритании. Там проходит встреча лидеров Евросоюза по Украине.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов) гражданство Украины в ответ на критику и призыв уйти. «Я могу дать гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны.