Зеленский в ответ на призыв Грэма уйти предложил дать сенатору гражданство Украины

Зеленский в ответ на призыв Грэма уйти предложил дать ему гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов) украинское гражданство в ответ на критику и призыв уйти. Его слова передает Sky News.

«Я могу дать гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны. А потом его голос начнет набирать вес, и я буду слышать его как гражданина Украины на тему "Кто должен быть президентом"», — сказал Зеленский.

Ранее Грэм после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме заявил, что украинский лидер должен либо изменить свое поведение, либо уйти или отправить кого-то вместо себя.