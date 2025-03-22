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02:53, 22 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа рассказал о признании Зеленского о НАТО

Уиткофф: Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Ukraine / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский «в значительной степени» признал, что Киеву не суждено стать членом НАТО. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Зеленский и его правая рука [глава офиса президента Андрей] Ермак поняли, что Украина не станет членом НАТО. Если будет мирное соглашение, Украина не сможет быть в НАТО. Я думаю, это уже принято», — сказал он.

При этом вопрос о том, сможет ли Киев рассчитывать на аналог пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, не являясь при этом участником альянса, остается открытым, отметил Уиткофф.

Прежде Зеленский ответил на вопрос о готовности Украины к статусу нейтральной страны. «К сожалению, нас не зовут и берут в НАТО. Мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить», — пояснил он.

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