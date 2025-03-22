Спецпосланник Трампа оценил условия России для прекращения огня на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф оценил условия, выставленные Россией для окончательного прекращения огня на Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Есть условия ... это сложное дело», — заявил он.
18 марта Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также возможности улучшения российско-американских отношений. По сообщению Кремля, Россия обозначила ряд условий, касающихся режима прекращения огня на украинском фронте. К ним были отнесены приостановка зарубежной помощи Украине и обмен разведданными.
При этом Путин поддержал предложение Трампа об отказе России и Украины на взаимные удары по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней. Согласно заявлению, президент России уже дал приказ военным воздержаться от подобных действий.