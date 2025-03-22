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03:14, 22 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа оценил условия России для прекращения огня на Украине

Уиткофф назвал сложными условия России для прекращения огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф оценил условия, выставленные Россией для окончательного прекращения огня на Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Есть условия ... это сложное дело», — заявил он.

18 марта Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также возможности улучшения российско-американских отношений. По сообщению Кремля, Россия обозначила ряд условий, касающихся режима прекращения огня на украинском фронте. К ним были отнесены приостановка зарубежной помощи Украине и обмен разведданными.

При этом Путин поддержал предложение Трампа об отказе России и Украины на взаимные удары по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней. Согласно заявлению, президент России уже дал приказ военным воздержаться от подобных действий.

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