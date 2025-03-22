Спецпосланник Трампа назвал «центральный вопрос» конфликта на Украине

Уиткофф назвал центральным вопросом статус присоединившихся к России регионов

«Центральным вопросом» конфликта на Украине является статус вошедших в состав России новых регионов, а также их признание международным сообществом и Киевом. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Прежде всего, крупнейшим вопросом этого конфликта являются так называемые четыре региона: Донбасс, Крым…», — отметил он. Уиткофф напомнил, что подавляющее большинство жителей этих регионов выступило за присоединение к России.

Он сообщил, что Вашингтон ведет «очень позитивное» обсуждение с Москвой по данному вопросу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева.