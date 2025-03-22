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13:30, 22 марта 2025Россия

Россиянин потоптался по экспонату XVIII века в Эрмитаже

Посетитель Эрмитажа потоптался по магистерскому креслу Павла I, его задержали
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге посетитель Эрмитажа потоптался по тронному креслу магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавшего императору Павлу I. Его задержали сотрудники Росгвардии, сообщает ТАСС.

59-летний мужчина зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат, чтобы сделать селфи. Ему сделала замечание смотрительница музея. Нарушитель отреагировал агрессивно и встал ногами на подножную скамеечку трона. Работники музея попросили вмешаться росгвардейцев.

Предварительный осмотр тронного кресла показал, что мужчина нанес экспонату микроповреждения. Объект направят на тщательную экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском музее Москвы откроется моновыставка с уникальной фреской IV века до нашей эры. Предмет был восстановлен российскими реставраторами.

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