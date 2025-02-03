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20:42, 3 февраля 2025Культура

Российские реставраторы спасли уникальную фреску

В Пушкинском музее покажут отреставрированную фреску IV века до нашей эры
Андрей Шеньшаков

Фото: ГМИИ имени А.С. Пушкина

В Пушкинском музее Москвы откроется моновыставка с уникальной фреской IV века до нашей эры, которую восстановили российские реставраторы. Об этом сообщил портал Global City со ссылкой на пресс-службу музея.

На оштукатуренной итальянской плите изображен воин с бородкой и пышной кудрявой шевелюрой верхом на лошади. На его голове нет шлема, а из оружия тольео копье, с которого свисает белая туника в красных пятнах.

«Из-за состояния фрески нельзя понять, сопровождался ли воин другими фигурами. Понятно, что он скачет с трофеем, белой туникой, что указывает на обретение им статуса героя, вернувшегося с войны», — пояснили в пресс-службе Пушкинского музея.

По информации источника, восстановлением фрески занимались сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Также известно, что ранее экспонат нигде не выставлялся, но в ходе работы эксперты поняли, что плитка является уникальной по своей сохранности и художественным качествам.

Ранее стало известно, что суд обязал вернуть в Россию картину «Мастерская», снятую с торгов Sotheby's.

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