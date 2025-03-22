Россиянка Бурлинова попросила власти США исключить ее из списка ФБР

Россиянка Бурлинова попросила генпрокурора США исключить ее из списка ФБР

Глава российской НКО «Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» (PICREADI) Наталья Бурлинова отправила письмо властям США с просьбой пересмотреть выдвинутые против нее обвинения. Об этом сообщило РИА Новости.

Бурлинова попросила генпрокурора США Памелу Бонди исключить ее из списка самых разыскиваемых ФБР лиц. Она пожаловалась, что из-за уголовного разбирательства пострадали ее безопасность и репутация.

После публикации данных на сайте ФБР россиянку внесли в базу украинского сайта «Миротворец». «Я начала получать письма с угрозами, хотя в своей работе никогда не имела никакого отношения к Украине», — написала автор.

Бурлинова выразила надежду, что с возвращением Дональда Трампа на пост президента у нее появится шанс на справедливое разбирательство.

Уточняется, что письмо было отправлено «Почтой России». Его оформили в Москве 4 марта и доставили в Штаты за 14 дней. 19 числа его уже получила адресат — Бонди.

В 2023 году США обвинили Наталью Бурлинову в сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы иностранным агентом в Штатах. Там она якобы вербовала американцев.