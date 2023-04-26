Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:00, 26 апреля 2023Мир

ФБР объявило в розыск доцента МГУ

ФБР объявило в розыск доцента МГУ и бывшего продюсера «Говорит Москва» Бурлинову

Фото: Marco Bello / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск доцента МГУ и бывшего продюсера «Говорит Москва» Наталью Бурлинову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным бюро, Бурлинова, находясь на территории США, якобы вербовала американцев по наводке сотрудника ФСБ, который оказывал ей финансовую помощь.

Отмечается, что Бурлинова во время своей поездки в США осенью 2018 года встречалась с американскими гражданами в различных университетах и научно-исследовательских институтах, а затем предоставляла ФСБ их фотографии, паспортные данные, а также составляла анализ их политических взглядов.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается через социальные сети вербовать россиян для сбора разведданных. По данным телеканала Fox News, американская спецслужба занимается этим с февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов
Опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Москва 2023»
Меньшиков заявил об отсутствии актерских способностей у Бодрова-младшего
Первый магазин пришедшего на смену Zara бренда открылся в Москве
Покупку Microsoft Activision Blizzard заблокировали
Армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении
Минобороны заявило о пресечении действий диверсантов ВСУ в ЛНР и под Харьковом
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских военных и наемников в Артемовске
США заявили о намерении Южной Кореи подтвердить безъядерный статус
В Русский дом на Кипре бросили коктейли Молотова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.