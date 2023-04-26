ФБР объявило в розыск доцента МГУ и бывшего продюсера «Говорит Москва» Бурлинову

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск доцента МГУ и бывшего продюсера «Говорит Москва» Наталью Бурлинову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным бюро, Бурлинова, находясь на территории США, якобы вербовала американцев по наводке сотрудника ФСБ, который оказывал ей финансовую помощь.

Отмечается, что Бурлинова во время своей поездки в США осенью 2018 года встречалась с американскими гражданами в различных университетах и научно-исследовательских институтах, а затем предоставляла ФСБ их фотографии, паспортные данные, а также составляла анализ их политических взглядов.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается через социальные сети вербовать россиян для сбора разведданных. По данным телеканала Fox News, американская спецслужба занимается этим с февраля.