Стало известно о попытках ФБР вербовать россиян через соцсети

Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через социальные сети

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается через социальные сети вербовать россиян для сбора разведданных. Об этом стало известно телеканалу Fox News.

По данным СМИ, американская спецслужба занимается этим с февраля.

В мотивационном видеоролике демонстрируются кадры из Вашингтона и российского посольства, а голос на русском обещает всем, у кого есть информация о противодействии Кремлю, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные.

Комментируя данное начинание, экс-офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер заявила, что почти не верит в успех их задумки. По ее словам, качество ролика оставляет желать лучшего и это подрывает авторитет ФБР.

«Крайне сложно завербовать российских агентов. Россия — сверхтяжелая среда, потому что ее контрразведывательные службы — одни из самых эффективных и жестких в мире», — сказала эксперт, пожелав сотрудникам американской спецслужбы удачи.

В марте в Екатеринбурге задержали сотрудника московского бюро американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.