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16:53, 8 апреля 2023Мир

Стало известно о попытках ФБР вербовать россиян через соцсети

Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через социальные сети

Фото: Unsplash

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается через социальные сети вербовать россиян для сбора разведданных. Об этом стало известно телеканалу Fox News.

По данным СМИ, американская спецслужба занимается этим с февраля.

В мотивационном видеоролике демонстрируются кадры из Вашингтона и российского посольства, а голос на русском обещает всем, у кого есть информация о противодействии Кремлю, что ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить США разведданные.

Комментируя данное начинание, экс-офицер Управления военной разведки по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер заявила, что почти не верит в успех их задумки. По ее словам, качество ролика оставляет желать лучшего и это подрывает авторитет ФБР.

«Крайне сложно завербовать российских агентов. Россия — сверхтяжелая среда, потому что ее контрразведывательные службы — одни из самых эффективных и жестких в мире», — сказала эксперт, пожелав сотрудникам американской спецслужбы удачи.

В марте в Екатеринбурге задержали сотрудника московского бюро американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его заподозрили в сборе материалов о предприятии российской оборонной промышленности, составляющих государственную тайну. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Позднее Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

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Игорь Дмитров
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