Россиянка пострадала в результате атаки украинского БПЛА

Врио губернатора Хинштейн: При атаке БПЛА Конышевки пострадала женщина

Село Конышевка было атаковано украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), в результате пострадала женщина 1985 года рождения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков», — написал Хинштейн.

Он отметил, что сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее в La Repubblica назвали ошибкой наступление Вооруженных сил Украины в Курской области. Военный обозреватель Джанлука Ди Фео в комментарии изданию посчитал эти действия неосторожными.