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16:49, 22 марта 2025Россия

Российская балерина лишилась 18 миллионов рублей из-за мошенника

Shot: Балерина Галанова лишилась 18 миллионов рублей из-за мошенника
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российская балерина Екатерина Галанова лишилась 18 миллионов рублей из-за друга-мошенника. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

52-летняя петербурженка, бывшая балерина Мариинского театра и режиссер, решила продать свой автомобиль и обратилась за помощью к 47-летнему знакомому. Он продал ее машину за 10 миллионов и положил деньги на свой счет.

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Позже Галанова перевела мужчине еще 8 миллионов и попросила его отправить эти деньги на ее заграничный счет во Франции. По данным источника, артистка планировала потратить эту сумму на ремонт квартиры.

Как только 18 миллионов поступили на счет приятеля балерины, он перестал выходить на связь и скрылся с деньгами. Галанова обратилась в полицию. «В беседе с Shot пострадавшая назвала произошедшее фигней и заявила, что такого друга у нее не было», — сказано в публикации.

Ранее мошенники обманули народную артистку Ларису Долину. Она продала им квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей.

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