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18:39, 22 марта 2025Силовые структуры

В СВР отреагировали на смерть Гордиевского

СВР: Перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником
Кирилл Луцюк

Фото: Fiona Hanson / Pool / Reuters

Бывший советский разведчик Олег Гордиевский был предателем и преступником. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки РФ (СВР).

Так в ведомстве прокомментировали новость о том, что перебежчик Олег Гордиевский ушел из жизни.

Ранее сообщалось, что бывший шпион, перебежавший летом 1985 года на сторону Великобритании, дожил до 87 лет. В июне 2007 года его произвели в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия.

Свои последние дни Гордиевский доживал в полном одиночестве в скромном доме в пригороде Лондона. Одним из способов заработка для него были интервью и экспертные заключения, за которые он требовал всего 50 фунтов стерлингов.

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