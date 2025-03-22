В СВР отреагировали на смерть Гордиевского

СВР: Перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником

Бывший советский разведчик Олег Гордиевский был предателем и преступником. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки РФ (СВР).

Так в ведомстве прокомментировали новость о том, что перебежчик Олег Гордиевский ушел из жизни.

Ранее сообщалось, что бывший шпион, перебежавший летом 1985 года на сторону Великобритании, дожил до 87 лет. В июне 2007 года его произвели в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия.

Свои последние дни Гордиевский доживал в полном одиночестве в скромном доме в пригороде Лондона. Одним из способов заработка для него были интервью и экспертные заключения, за которые он требовал всего 50 фунтов стерлингов.