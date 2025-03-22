Российский художник оценил подаренный Путиным Трампу портрет

Художник Сафронов: Портрет, подаренный Путиным Трампу, является бесценным

Портрет, который российский лидер Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, является бесценным. Об этом заявил народный художник России Никас Сафронов в интервью газете «Аргументы и факты».

«Обычно свои заказы мы никогда не комментируем, но я точно могу утверждать одно: в нашей стране большое количество талантливых людей, слава Богу, много художников. Поэтому Россия известна всему миру как страна, которая дарует культуру и искусство на протяжении многих веков», — отметил он.

Отвечая на вопрос, какой может быть потенциальная стоимость подарка Путина Трампу, Сафронов указал на то, что «такая работа, скорей всего, является бесценной».

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Путин передал Трампу его портрет от ведущего российского художника. Он уточнил, что во время встречи президент России передал ему картину и попросил отвезти ее главе Белого дома. Уиткофф подчеркнул, что именно так и сделал, а Трамп был «по-настоящему тронут» подарком.