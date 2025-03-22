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14:01, 22 марта 2025Культура

Российский художник оценил подаренный Путиным Трампу портрет

Художник Сафронов: Портрет, подаренный Путиным Трампу, является бесценным
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Портрет, который российский лидер Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, является бесценным. Об этом заявил народный художник России Никас Сафронов в интервью газете «Аргументы и факты».

«Обычно свои заказы мы никогда не комментируем, но я точно могу утверждать одно: в нашей стране большое количество талантливых людей, слава Богу, много художников. Поэтому Россия известна всему миру как страна, которая дарует культуру и искусство на протяжении многих веков», — отметил он.

Отвечая на вопрос, какой может быть потенциальная стоимость подарка Путина Трампу, Сафронов указал на то, что «такая работа, скорей всего, является бесценной».

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Путин передал Трампу его портрет от ведущего российского художника. Он уточнил, что во время встречи президент России передал ему картину и попросил отвезти ее главе Белого дома. Уиткофф подчеркнул, что именно так и сделал, а Трамп был «по-настоящему тронут» подарком.

Вот это да!
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