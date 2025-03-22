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06:52, 22 марта 2025Россия

«Русская община» прошлась по борделям российского города

Активисты «Русской общины» устроили рейд по борделям Челябинска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Активисты «Русской общины» устроили рейд по борделям Челябинска. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Дружинники прошлись по подозрительным адресам города, где, по их данным, могли находиться нелегальные «массажные» салоны. В ходе проверки им противостояли сотрудники частного охранного предприятия.

В итоге выяснилось, что в некоторых из салонов оказывались интимные услуги. Общественники передали собранные доказательства и заявления переданы в полицию и прокуратуру.

В феврале глава УМВД Магнитогорска Константин Козицын заявил, что ряд членов филиала организации «Русская община» в городе следует перевоспитать, их переобучением займется городская полиция. С таким заявлением Козицын выступил после того, как действия общинников в связке с полицией во время антимигрантского рейда вызвали в России общественный резонанс. По словам главы полиции города, ему известно, что некоторые члены движения допускают поведение, которое он назвал «не вполне корректным», однако отметил, что сотрудничество с «Общиной» в городе проходит в формате привлечения сторонников движения в качестве дружинников и на условиях УМВД.

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