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13:31, 22 марта 2025Культура

Сергей Жуков опроверг новости о своем желании запатентовать фразу «18 мне уже»

Сергей Жуков опроверг новости о подаче заявки с фразой из песни в Роспатент
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков опроверг новости о том, что он подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «18 мне уже». Об этом певец рассказал «РЕН ТВ».

«Не нужно на все вестись. Сейчас много фейков», — отметил артист. Жуков добавил: даже если бы у него было желание запатентовать фразу из песни, никто, кроме него самого, этого бы не смог сделать.

Ранее в СМИ появилась информация, что ООО «Руки вверх» подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «18 мне уже». Эта строчка из песни Жукова сейчас активно используется в рекламе товаров для вечеринок, посвященных совершеннолетию.

При этом компания Жукова имеет уже 11 товарных знаков, в том числе бренды косметики, чая и снеков.

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