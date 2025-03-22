Сергей Жуков опроверг новости о своем желании запатентовать фразу «18 мне уже»

Сергей Жуков опроверг новости о подаче заявки с фразой из песни в Роспатент

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков опроверг новости о том, что он подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «18 мне уже». Об этом певец рассказал «РЕН ТВ».

«Не нужно на все вестись. Сейчас много фейков», — отметил артист. Жуков добавил: даже если бы у него было желание запатентовать фразу из песни, никто, кроме него самого, этого бы не смог сделать.

Ранее в СМИ появилась информация, что ООО «Руки вверх» подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «18 мне уже». Эта строчка из песни Жукова сейчас активно используется в рекламе товаров для вечеринок, посвященных совершеннолетию.

При этом компания Жукова имеет уже 11 товарных знаков, в том числе бренды косметики, чая и снеков.