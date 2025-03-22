Шансы Трампа развалить НАТО оценили

Newsweek: Для подрыва работы НАТО Трампу не обязательно покидать альянс

Для того, чтобы подорвать работу НАТО, президенту США Дональду Трампу не обязательно выводить страну из Североатлантического альянса. Об этом пишет Newsweek.

Авторы издания напомнили, что выход из НАТО предполагает очень много времени. Например, партнеров по блоку следует уведомить за год, а кроме того, нужно получить одобрение американского конгресса. Однако, как полагает доцент Эксетерского университета Дэвид Благден, Трампу достаточно убедить другие государства — члены НАТО в том, что США могут проигнорировать пятую статью Договора о коллективной обороне.

Добиться этого можно, свернув масштабное присутствие американских сил в Европе и перестав участвовать в совместных учениях. Кроме того, Вашингтон может отказаться от того, чтобы пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе занимал исключительно американский генерал.

Ранее глава Белого дома предупредил, что его страна будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону разумный процент ВВП. Кроме того, он усомнился в том, что они придут на помощь Вашингтону в случае необходимости.