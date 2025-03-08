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01:52, 8 марта 2025Мир

Трамп назвал условия защиты стран-членов НАТО

Трамп: США будут защищать только тех союзников по НАТО, которые платят по счетам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты будут защищать только тех союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО), которые тратят на оборону разумный процент ВВП. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит телеканал CBS.

«Я сказал, если вы не собираетесь платить, мы не будем вас защищать... если вы не собираетесь платить по счетам, мы не будем вас защищать», — назвал условия защиты союзников Трамп.

Также президент США усомнился в том, что страны-члены альянса придут на помощь Вашингтону в случае необходимости.

Дональд Трамп неоднократно говорил о планах потребовать от стран НАТО увеличения расходов на оборону. Так, сразу после возвращения в Белый дом в январе 2025 года президент США сказал, что потребует от членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.

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